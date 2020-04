Meghan Markle pode até estar em isolamento social, na companhia do marido, o príncipe Harry, e do filho, o pequeno Archie, de quase um ano, mas a verdade é que a duquesa de Sussex não tem estado parada, pelo contrário.

Na manhã desta quinta-feira, dia 29, a Smart Works, uma associação da qual Meghan é patrona - cujo objetivo é proporcionar a mulheres desfavorecidas as condições necessárias para irem a uma entrevista de emprego - partilhou uma videochamada que fez com a duquesa onde esta fala com uma das beneficiadas.

No vídeo, Markle expressa o seu entusiasmo pela oportunidade que a mulher em questão irá ter: "Acho que vais ser fantástica. Queria-te ligar e desejar-te boa sorte. Vou ficar a torcer por ti", referiu.

Na mesma publicação foi partilhada uma frase da mulher de Harry a referir que tem sido uma grande honra trabalhar com este projeto.

Leia Também: Meghan Markle volta a usar colar com pingente contra o mau olhado