Meghan Markle encontra-se atualmente envolvida num processo em tribunal contra o tabloide Daily Mail, depois da publicação ter divulgado o conteúdo de uma carta privada que esta escreveu ao pai, Thomas Markle. A partir de então, o relacionamento da duquesa de Sussex e do marido, o príncipe Harry, com os meios de comunicação social não tem sido fácil, pelo contrário.

Conforme o próprio Daily Mail noticia agora, Meghan terá dito ao seu grupo próximo de amigos que se a cunhada, Kate Middleton, tivesse sido tão criticada como ela foi, a família real teria tomado outras medidas e "mudanças teriam sido feitas".

"[A Meghan disse] que ninguém teria tolerado isto, e que o sistema antiquado e defeituoso teria sido revisto. Esses meios responsáveis pelos ataques tão ferozes teriam sido calados", referiu uma fonte.

Tal disparidade foi o que "terá irritado Meghan e Harry". "Se a imprensa tivesse constantemente atacado desnecessariamente a Kate da mesma forma como fizeram com ela, teriam sido feito mudanças no seio das políticas com os média. Não seriam feitas perguntas", acrescentou o mesmo informante.

É ainda referido que Harry falou com o pai, o príncipe Carlos e a avó, a rainha, acerca do assunto, mas que estes nada fizeram para mudar o protocolo.

"A Meghan disse que eles deram a entender que era assim que as coisas funcionavam, e que tinha de aceitar. O Harry já lidava há demasiado tempo com isto. Ela disse que ele não deixaria que isso destruísse a sua vida ou casamento", sublinhou também a fonte.

Mesmo sabendo que houve quem na família real ficasse surpreendido com a decisão do casal em cortar relações com alguns tabloides, Meghan defende que ninguém deveria ter sido apanhado de surpresa.

Agora, os duques de Sussex esperam, finalmente, ter a autonomia e independência que sempre quiseram com o seu afastamento da realeza.

Leia Também: Um dos advogados de Harry e Meghan Markle chegou a representar Diana