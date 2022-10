Após um período de ausência de quatro semanas, devido à morte da rainha Isabel II, foi partilhado no Spotify um novo episódio do podcast de Meghan Markle - Archetypes.

Nesta recente emissão, a duquesa de Sussex conta com a companhia de Margaret Cho e Lisa Ling. Juntas, as três personalidades abordam temas relacionados à quebra de estereótipos que tentam limitar e definir mulheres asiáticas, diversidade de culturas e preconceito.

No âmbito do tema, a esposa de Harry terminou o podcast com uma mensagem aos fãs na qual pede que estes sejam maiores do que qualquer padrão que lhes seja imposto.

"Sê tu mesmo, não importa o que qualquer estrutura social ou arquétipo, ou voz altiva vinda de um lugar pequeno, te diga que deveria ser, sê tu mesmo", referiu Meghan.

Não restam duvidas de que as palavras da duquesa estariam relacionadas com a temática do episódio de Archetypes, porém a imprensa britânica não tardou a especular sobre a possibilidade de estas palavras serem uma discreta farpa lançada à família real.

Leia Também: Cúmplices, unidos e poderosos! Divulgadas novas fotos de Harry e Meghan