Megan Thee Stallion lançou um site com recursos gratuitos para ajudar os seguidores a conseguirem ter apoio no que diz respeito à saúde mental.

'Bad bitches has bad days too' é o nome do site e a iniciativa foi destacada por um internauta no Twitter.

"A Megan criou um site que junta uma lista de diversos recursos para tratar da saúde mental e está a enviar para os fãs e seguidores", pode ler-se na publicação, que inclui a mensagem que a rapper terá enviado aos fãs.

De acordo com a imprensa internacional, o site apresenta uma lista de organizações que oferecem suporte gratuito. Além disso, tem também apoio especificamente para a comunidade negra e pessoas LGBT+.

__

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos autodestrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545 (Número gratuito)

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535