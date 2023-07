Megan Fox foi recentemente criticada depois de partilhar o pedido de ajuda da pessoa que faz a sua manicure, que tem uma página no GoFundMe para angariar dinheiro para pagar as despesas médicas do pai, que foi diagnosticado com cancro.

Muitos internautas questionaram sobre o facto de Megan ter dinheiro suficiente para ajudar a amiga em vez de andar a pedir aos fãs. Palavras que não passaram despercebidas à atriz.

"Algum de vocês tem inteligência emocional para considerar que talvez [a Brittney Boyce] não queira que os seus clientes famosos doem grandes quantidades de dinheiro porque isso vai criar um ambiente diferente nas suas relações de trabalho que a deixa desconfortável?", começou por dizer.

A atriz acrescentou que foi a amiga que lhe pediu para partilhar o link da página que tem no GoFundMe, explicando que apenas queria apelar aos fãs para "doarem pequenas quantias de dinheiro e ajudá-los a alcançar o objetivo".

"Se ela precisar de qualquer coisa da minha parte, pede-me. Uma coisa que não me podem acusar é de falta de generosidade", acrescentou. Veja a mensagem na íntegra:

Publicação de Megan Fox

