Megan Fox partilhou na sua página de Instagram um dos seus looks recentes e não resistiu em fazer uma brincadeira, ironizando com a sua própria aparência.

Na imagem, aparece com um conjunto castanho com padrão que, segundo a atriz, faz lembrar os sofás antigos. "Toda a gente tem uma avó com aquele sofá...", brincou na legenda do registo.

O sentido de humor da artista foi apreciado pelos fãs, que encheram a caixa de comentários de 'gargalhadas'.

