Já estamos mais do que habituados a reparar nos acessórios da rainha Máxima da Holanda, que gosta de usar chapéus, brincos e colares grandes.

Porém, esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, a mulher do rei Guilherme surpreendeu. Com um capacete de construção, colete e botas de proteção, que amarrotavam as calças do fato laranja que usava, Máxima visitou uma empresa de processamento de resíduos.

Sob o colete amarelo, a rainha usou um fato da marca Natan - a sua marca preferida - que já estreou em 2021, totalmente cor de laranja,

Veja as imagens na galeria.

