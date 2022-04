Já foram várias as figuras públicas, internacionais e nacionais, que recorreram às redes sociais para reagir ao comunicado sobre o fim da carreira de Bruce Willis. O ator decidiu reformar-se depois de ter sido diagnosticado com afasia, um "distúrbio da comunicação adquirido que interfere na capacidade de processamento da linguagem, comprometendo também a leitura e a escrita".

Entre as muitas mensagens que se 'espalharam' pelas redes sociais, destacam-se também as palavras de Matthew Perry.

A estrela de 'Friends' escreveu no Twitter, esta quinta-feira: "Querido Bruce Willis, sinto muito por aquilo que estás a passar, mas continuas a ser o melhor homem que conheci em toda a minha vida. Vais permanecer nas minhas orações durante muito tempo".

Uma publicação que terminou com uma referência à comédia de 2004, 'The Whole Ten Yards', onde trabalharam juntos.

