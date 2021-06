Sarah Paulson revelou que levou uma 'tampa' de Matthew Perry durante uma festa organizada por Carrie Fisher.

O momento foi relatado pela atriz de 'The American Horror Story' durante o programa 'Monday’s Jimmy Kimmel Live!'.

"Havia um chapéu com nomes lá dentro e era suposto 'curtires' com a pessoa cujo nome tirasses do chapéu. O Matthew Perry tirou o meu nome e saiu prontamente da sala", lembra.

"Viu-o e pensei, 'apanhei-te' e depois, 'bem, vamo-nos beijar' e ele foi do género, 'não'", relembra Paulson sem conseguir conter as gargalhadas.

"Conhecíamo-nos um pouco através de um dos meus melhores amigos. Por isso era um bocado estranho. Mas depois, quando demos vida a dois apaixonados num programa chamado 'Studio 60', consegui o meu beijo. Consegui vários. E, caramba, ele arrependeu-se de não me ter aceitado na festa", lembra, por fim.

