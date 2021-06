Matthew Perry acaba de se despedir do seu apartamento no Century Tower, em Los Angeles, conseguindo com esta venda um feito marcante.

A imprensa internacional refere que o ator da série 'Friends' fechou negócio por 21,6 milhões de dólares (17,38 milhões de euros). Esta foi uma das vendas mais altas no mercado imobiliário da cidade na última década e a maior desde 2015, nota o Los Angeles Times.

O luxuoso apartamento conta com vista privilegiada para a cidade de Los Angeles, tem quatro quartos e seis casas de banho. Matthew Perry tinha-o adquirido em 2017 pelo valor de 20 milhões de dólares.

