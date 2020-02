Meses depois de Jennifer Aniston ter-se juntado à comunidade do Instagram, agora foi a vez de Matthew Perry também aderir à rede social. O eterno Chandler Bing era o único do elenco principal da série 'Friends' que ainda não estava no Instagram.

Uma novidade que foi destacada pela colega Lisa Kudrow. "Finalmente! Yay! Não acredito no que estou a ver! Bem-vindo ao Instagram, Matthew Perry", escreveu a atriz, que na série dava vida a Phoebe Buffay.

Recorde-se que Jennifer Aniston (que na série interpreta Rachel Green) aderiu ao Instagram em outubro do ano passado e até chegou a bater um recorde ao somar um milhão de seguidores em apenas 5 horas e 16 minutos.

Leia Também: Courteney Cox já experimentou o filtro dos 'Friends'. Saiba quem lhe saiu