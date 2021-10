Matt Damon falou sobre o momento em que levou as filhas (Stella, de 10 anos, Gia, de 12, e Isabella, de 15) a um concerto de Harry Styles no Madison Square Garden, no início do mês.

"Foi ótimo", disse o ator, destacando de seguida que as filhas são grandes fãs do cantor. "E aquele álbum foi lançado - ou pelo menos foi quando dei conta disso - naquela primeira quarentena", acrescentou, referindo-se ao segundo disco a solo do artista, Fine Line, lançado em dezembro de 2019, poucos meses antes da Covid-19 chegar aos Estados Unidos.

Mas parece que as filhas não são as únicas fãs de Matt Damon lá em casa. Em conversa com a People, o ator confessou ainda que "sabia cada palavras de cada música".

Leia Também: Conheça a casa que Matt Damon conseguiu vender depois de reduzir o preço