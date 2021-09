Matt Damon, de 50 anos, não tem páginas públicas nas redes sociais, mas revelou à GQ - onde protagoniza a capa da edição de outubro - que tem "uma conta de Instagram privada", que usa principalmente para manter-se ligado aos amigos mais próximos.

"Tenho 76 seguidores e já fiz 40 publicações desde 2013", partilhou o ator, falando da referida conta privada. O artista revelou ainda que a mais recente fotografia que publicou na rede social era da filha Isabella, de 15 anos, a levantar o dedo do meio.

"Isso é o que ela tem feito agora todas as vezes que lhe tiramos uma fotografia", disse.

Damon explicou que não pretende ter uma grande presença nas redes sociais, afirmando que "está conectado com todas as pessoas com quem precisa de estar".

