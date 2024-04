Matilde Breyner tem vindo a partilhar com os seguidores da sua página de Instagram vários registos da filha, Mia, e publicou um novo vídeo da menina.

Sem mostrar completamente o rosto da bebé, a atriz gravou a filha com um macacão azul com estrelas e planetas estampados. Veja as carinhosas imagens na galeria.

De recordar que a bebé, que nasceu em dezembro do ano passado, é fruto do casamento de Matilde Breyner com Tiago Felizardo.

