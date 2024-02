Depois de ter sido mãe da bebé Mia em dezembro do ano passado, Matilde Breyner aceitou o desafio de participar no 'Dança com as Estrelas', da TVI.

A atriz fez parte da emissão deste sábado, dia 17 de fevereiro, e partilhou com os seguidores algumas imagens dos bastidores.

Entre ensaios ou pausas para amamentar, sempre com a companhia da filha bebé e do marido, o também ator Tiago Felizardo, assim foi a semana de Matilde Breyner. Veja as imagens da galeria.

