Depois de ter perdido uma menina durante a gravidez, Matilde Breyner vive uma nova fase estando novamente grávida. Nas redes sociais a atriz tem vindo a destacar alguns momentos deste novo capítulo, tendo exibido novamente a sua barriguinha.

De sorriso no rosto e com a barriga de grávida em evidência, foi assim que Matilde Breyner posou para uma fotografia captada em frente a um espelho. "As miúdas cá de casa", escreveu na legenda, referindo-se à filha que está para nascer.

A imagem recebeu várias carinhosas mensagens que 'encheram' a caixa de comentários.

De recordar que a menina que está a caminho é fruto do casamento da atriz com Tiago Felizardo.

