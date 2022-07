A novela 'Rua das Flores' marcará para sempre a vida de Matilde Breyner. Quem o garante é a própria, numa emocionada publicação feita esta sexta-feira no Instagram.

"A 'Rua das Flores' vai ser, muito provavelmente, o projeto mais especial da minha vida. O projeto que vai eternizar a minha gravidez e onde fui tão feliz. Eu e a minha filha", escreveu, recordando a bebé que perdeu recentemente.

"As duas últimas semanas foram as mais duras… Mas entre o 'Acção' e o 'Corta' fui sempre salva pela minha Rosa, que me abstraiu tantas vezes da realidade. Fui salva pela Arte. Pelo que mais gosto de fazer", acrescentou a atriz.

No texto publicado, Matilde Breyner fez ainda um agradecimento especial. "Impossível não falar da Ana Bola, a mão que nunca me largou, que tomou conta de mim, que me trouxe comida todos os dias e que chegou a ir mais cedo para o estúdio só para estar ali ao meu lado. Tínhamos de nos cruzar neste projeto. Estava destinado", sublinhou.

Na novela, Matilde Breyner contracenou regularmente com Ana Bola, José Pedro Gomes e Eduardo Madeira.

Leia Também: Matilde Breyner faz relato arrepiante após sofrer aborto