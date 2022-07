No dia 1 de julho, Matilde Breyner e Tiago Felizardo revelaram aos seguidores das redes sociais que a atriz tinha sofrido um aborto espontâneo, perdendo assim a filha, Zoe.

Depois de ter feito um relato arrepiante de tudo o que passou, o casal sara agora as feridas nos Estados Unidos.

Segundo as publicações feitas pela atriz na sua conta de Instagram, Tiago e Matilde encontram-se no Lago Tahoe, que se estende entre a Califórnia e o Nevada.

Depois de partilhar uma série de fotografias da paisagem a perder de vista, eis que Matilde fez um pequeno vídeo onde deixou o seguinte recado: "'The path is made in the walking of it.' Que é como quem diz, o caminho faz-se caminhando. Um dia de cada vez".

