A maior competição culinária do mundo está prestes a voltar à RTP. A estação pública já anunciou que em breve serão iniciadas novas temporadas do 'MasterChef Portugal' e do 'MasterChef Júnior', sendo que as inscrições já estão abertas

Através do site oficial do formato já é possível ter acesso aos formulários de inscrição para ambas as edições, como pode ver aqui.

Vale lembrar que a última edição do 'MasterChef Portugal' terminou em fevereiro deste ano, tendo Sahima Hajat como vencedora.

