A princesa Mary da Dinamarca celebra este sábado, 5 de fevereiro, o seu 50.º aniversário e foi homenageada com um retrato pintado pelo espanhol Jesús Herrera Martínez.

A obra está em exposição no Museu de História Natural do Castelo de Frederiksborg, em em Hillerød, e retrata a mulher do príncipe Frederico na sua faceta mais encantadora.

Nas redes sociais, a casa real divulgou um vídeo do momento em que Mary, na companhia do marido e dos filhos, destapou a obra e a viu pela primeira vez. Espreite em baixo.

Leia Também: Mary da Dinamarca visita jardim zoológico na companhia dos filhos