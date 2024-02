Em 2004, Martha Stewart esteve cinco meses presa depois de ter sido considerada culpada pelos crimes de conspiração e obstrução à justiça.

Num novo documentário da CNN - 'The Many Lives of Martha Stewart', colegas de prisão partilharam histórias sobre esta fase.

Meg Phipps, uma dessas mulheres, recordou o dia em que Stewart lhe levou uma sobremesa.

"Comunicávamos por bilhetes escritos à mão e alguém desse dormitório tinha de te os entregar", explica.

Esta revela que uma vez recebeu um bilhete de Stewart a pedir ingredientes muito específicos que não existiam na prisão. "Suspeito que alguns deles tenham vindo da cafetaria, algo que não é suposto".

Susan Spry, também ex-presidiária, nota que esta era a única forma de conseguir os ingredientes. "Toda a gente contrabandeia comida da cozinha", informa.

No último dia em que Martha Stewart esteve presa, recorda por seu turno Phipps, houve direito a uma sobremesa diferente. "Trouxemos pratos diferentes, mas a Martha levou um pudim de caramelo e não sei como é que ela o fez", completa.

