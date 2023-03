Marta Melro tem partilhado com os seguidores da sua página de Instagram questões relacionadas com a filha, a pequena Aurora, que nasceu em agosto do ano passado.

Num vídeo que hoje publicou nas stories, a atriz mostra-se a dar comida à bebé, garantindo que no que diz respeito à alimentação não é "fundamentalista".

"Apesar de fazermos BLM [alimentação em que se dá aos bebés pedaços de alimentos para serem comidos à mão] não somos fundamentalistas, também damos comida à colher. A vossa comidinha foi uma super descoberta, tudo biológico, sem sal, ou açúcar ou conservantes, fica a sugestão não pedida", escreve ainda, referindo-se a uma marca de comida para bebé.

Entretanto nota: "Quando ela adora alguma coisa que está a comer atira a cabeça para trás e fica a saborear".

Note-se que a bebé é fruto do seu relacionamento com Paulo Vintém.

