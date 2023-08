Nem o feriado afasta Marta Melro do ginásio e esta terça-feira, dia 15 de agosto, a atriz levou uma companhia muito especial para treinar consigo.

Aurora, de um ano, esteve com a mãe e até serviu de 'peso' para um exercício, como mostra a primeira fotografia partilhada pela atriz na sua conta no Instagram.

"Hoje trouxe a melhor companhia para o treininho! Sem desculpas", escreveu Marta Melro na legenda das fotos onde aparece com a menina a treinar, mas também ao colo. Tal como a mãe, Aurora usa um visual desportivo, além do cabelo apanhado num pequeno rabo de cavalo no cimo da cabeça.

Quem parece ter gostado da publicação é Paulo Vintém, ex-companheiro de Marta Melro e pai de Aurora, que deixou um emoji de coração nos comentários.

