Marta Melro não podia estar mais feliz com a nova etapa da sua vida. Grávida do primeiro filho, a atriz está agradecida por gerar uma nova vida e radiante com as transformações no seu corpo.

"Nunca me senti tão gostosa na vida. Estou me achando", realçou Marta Melro, de 36 anos, ao partilhar com os seguidores do Instagram um vídeo onde exibe a sua barriguinha.

O bebé que está a caminho, recorde-se, resulta da relação entre a atriz e Paulo Vintém.

