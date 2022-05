Marta Melro, de 37 anos, partilhou esta quarta-feira com os seguidores do Instagram novidades sobre as férias românticas que está a viver ao lado do companheiro, Paulo Vintém.

A atriz mostrou um conjunto de fotografias, captadas na costa de Comino, em Malta, nas quais exibe a sua barriguinha de grávida em biquíni.

Marta e Vintém, recorde-se, aguardam a chegada da primeira filha em comum. A bebé, que deverá nascer nos próximos meses, vai chamar-se Aurora.

