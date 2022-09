Marta Cardoso é a apresentadora do 'Extra' da nova edição do 'Big Brother', um convite que aceita depois de já se ter despedido do formato em mais do que uma ocasião.

Numa entrevista dada ao programa 'VivaVida', Marta recordou o momento em que anunciou que deixaria a televisão, há cerca de um ano.

"Naquele momento não me sentia capaz de dar o meu melhor no formato reality e, portanto, decidi sair. Se era para voltar, se não era, não fazia a menor ideia e não me comprometi com nada", começou por explicar.

Sobre esta nova fase, a apresentadora mostrou-se feliz e muito motivada. "Estou agora a fazer o 'Extra' novamente, que é uma coisa que me dá muito gozo, e as pessoas podem ter a certeza que no dia em que não me levantar de manhã a dizer 'bora lá fazer isto, é uma coisa que me dá muito gozo', eu saio", garantiu.

