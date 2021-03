Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz receberam Marta Cardoso, esta terça-feira, 23 de março, e o afastamento da comentadora e ex-concorrente dos reality shows da TVI deu início à conversa.

Marta explicou que quando soube que, 20 anos depois, o ‘Big Brother’ ia voltar, achou que “fazia todo o sentido” fazer parte deste regresso. Recebeu o convite por parte da estação e aceitou com todo o gosto. No entanto, “só estava a contar com uma edição”.

Entretanto, depois do ‘Big Brother 2020’ com Cláudio Ramos a apresentar, chegou o ‘Big Brother – Revolução’ com Teresa Guilherme a comandar o formato.

Com o também regresso de Teresa Guilherme, o canal pediu a Marta Cardoso para se manter no painel de comentadores, e esta aceitou de novo. “Achei que ainda assim fazia sentido”. “A partir daí já tinha decidido que estava bom [no que diz respeito a] reality shows”, disse.

De referir que além de ter sido concorrente e comentadora, Marta Cardoso também foi repórter, apresentadora, fez conteúdos e foi editora. “Já tinha feito um bocadinho de tudo. Já tinha decidido que ao fim de 20 anos ia fazer uma pausa dos reality shows”, acrescentou.

Neste momento está dedicada a outra das suas paixões: remodelação de interiores. Aliás, revela, até está a pensar fazer uma licenciatura de arquitetura, uma vez que a sua formação é em comunicação social.

Durante a conversa com os apresentadores, Marta Cardoso recordou também este início do seu outro projeto de vida, que aconteceu entre as participações nos reality shows.

“É uma área que descobri um bocadinho sem querer, e porque precisava de uma segurança financeira que a televisão não nos trás - hoje podemos estar a trabalhar e amanhã não estamos. Tinha uns dinheirinhos, ganhei ‘O Circo das Celebridades’ em 2006 e guardei aquele dinheiro”, lembrou.

“Decidiu comprar uma casa, paguei e depois vendi-a. Quando vendi essa casa, com o dinheiro dela consegui comprar duas. E foi assim que, devagarinho, o negócio foi crescendo. Comprava, remodelava, decorava e revendia. E fui tendo, a partir daí, uma segurança financeira que me permitiu pagar as minhas contas e não depender da televisão para pagar as contas. Hoje já posso dar-me ao luxo – porque é, de facto, um luxo – de fazer televisão, se me convidarem, obviamente, mas que seja uma coisa que me faça sentido”, explicou.

Mas, realça, este afastamento do pequeno ecrã pode não ser definitivo. “Não é uma porta fechada, nem uma porta aberta”, afirmou, referindo também que tudo depende das propostas que possa receber no futuro, estando “grata” por tudo o que já viveu na TVI.

Durante a entrevista, Marta Cardoso abordou ainda as redes sociais, confessando que não faz parte do 'grupo' de pessoas que se identifica com o mundo virtual.

“Essa vontade que as pessoas têm de partilhar a vida nas redes sociais é uma coisa que eu nunca me identifiquei. Não condeno, mas não me identifico”, disse, contando que chegou a ter uma conta em várias redes sociais, como no Facebook e Instagram, mas acabou por “desinstalar” as aplicações “porque deixou de lhe fazer sentido”.

