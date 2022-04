O 'Big Brother - Desafio Final' arrancou no último domingo e teve o seu primeiro 'Extra' na noite de segunda-feira, dia 25 de abril, tendo a emissão sido conduzida por Alice Alves. O regresso da apresentadora ao 'formato noturno' do reality show deu imediatamente origem ao rumor de que Marta Cardoso estaria fora da TVI.

A jornalista foi a apresentadora do 'Extra' durante a última edição de 'Big Brother Famosos', motivo pelo qual foi com enorme espanto que os espetadores notaram a sua ausência. No entanto, a verdade é que não se trata de um afastamento.

Tal como a TVI explicou, nesta edição de 'BB - Desafio Final', Marta e Alice Alves vão apresentar o 'Extra' alternadamente. "Nesta edição estou de volta ao 'Extra', a Marta Cardoso estará comigo nesta aventura", confirmou Alice através das redes sociais.

A passagem da apresentadora para as noites, alternando com Marta Cardoso, prende-se com o facto de o formato que apresentava nas tardes ter deixado de existir. Alice conduzia o 'Última Hora', que devido à novela 'Rua das Flores' saiu de antena. Agora, durante a tarde, os espetadores têm apenas notícias do reality show com o 'Diário', que continua a ser apresentado por Mafalda Castro.

