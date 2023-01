Marta Cardoso foi desafiada no programa 'É da Casa' a recordar qual o episódio que mais a fez rir na época em que Maria Botelho Moniz apresentava o 'Extra do Big Brother' e a comunicadora tinha o papel de comentar os últimos acontecimentos do reality show.

De forma imediata, Marta lembrou-se do dia em que Susana Dias Ramos, que também era comentadora do formato, conseguiu que fosse oferecida a toda a equipa uma enorme mariscada.

A apresentadora decidiu então comer uma lagosta, acabando por ficar com a casca na mão momentos antes de entrar em direto. Sem grandes opções, Marta optou por esconder a casca num gorro que tinha na cabeça.

"Passei o resto do programa com uma lagosta na cabeça", recordou, provocando as gargalhadas da apresentadora de 'É da Casa' - Iva Domingues.

Leia Também: Marta Cardoso revela: "Não entrei em Medicina por duas décimas"