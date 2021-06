Marta Andrino foi muito acarinhada esta segunda-feira, 14 de maio, dia em que completou 34 anos. No Instagram, o companheiro, Frederico Amaral, mostrou um pouco das comemorações da data, com a atriz a celebrar junto da família.

"Os 34 da mãe já cá cantam", disse Frederico Amaral na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram e onde aparece com a companheira e os dois filhos que têm em comum, Manuel e António.

Mas a 'festa' não ficou por aqui. À noite, Marta Andrino também contou com os 'miminhos' de Teresa Guilherme e Paula Lobo Antunes, com quem tem estado a dividir o palco com a peça 'Monólogos da Vagina'.

"A Marta fez anos hoje e o teatro estava cheio, a rir e a aplaudir! Bela prenda!! Muitas felicidades, muitos anos de vida", destacou Teresa Guilherme na legenda de uma fotografia que publicou na mesma rede social.

