Marta Andrino tem estado ativa nas redes sociais, onde vai partilhando alguns dos momentos que ocupam o seu dia nesta fase em que se encontra em isolamento social com o companheiro, Frederico Amaral, e os filho, Manuel e António.

Em casa há já vários dias, e com os cabeleireiros fechados por causa da pandemia da Covid-19, a atriz e apresentadora decidiu deixar crescer o seu cabelo de forma natural e não se tem preocupado com as raízes, como fez questão de destacar esta segunda-feira nas stories da sua página de Instagram.

"Se me amas com cabelos brancos está tudo certo", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado do companheiro.

