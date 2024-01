Em casa de Mark Wahlberg celebra-se o aniversário da filha Grace esta quinta-feira, dia 11 de janeiro. A data foi destacada publicamente pelos papás.

No Instagram, o ator recordou uma fotografia antiga em que aparece com a menina e escreveu: "Não acredito como o tempo voa. Feliz aniversário, Gracie".

Já a mulher de Mark Wahlberg, Rhea Durham, também destacou a data na rede social e publicou várias imagens da filha captadas ao longo dos anos. "Feliz 14.º (o quê?!) aniversário para o nosso bebé. Amamos-te mais do que o [sol], a [lua] e as [estrelas]. Continua a brilhar, doce menina", disse na legenda. Veja ambas as publicações abaixo:

De recordar que além de Grace, Mark Wahlberg e Rhea Durham são também pais de Ella, de 20 anos, Brendan, de 15, e Michael, de 17.

