Tânia Ribas de Oliveira recorreu à sua página de Instagram para assinalar o aniversário de um grande amigo, com quem tem estado a trabalhar no programa 'A Nossa Tarde', da RTP.

Sérgio Oliveira, que está na "coordenação e na régie" do formato do canal público, completa mais um ano de vida esta quinta-feira, dia 11 de janeiro, e a data não foi esquecida pela apresentadora.

"Hoje é a minha vez de falar sobre o Serginho, meu amigo há quase 20 anos. Começámos juntos o nosso sonho televisivo em 2005 e andamos desde então a par e passo na profissão e na vida", começou por contar.

"Há uns anos regressou à RTP. Quando começou a pandemia e nos disseram que não sairíamos do ar um único dia porque as pessoas precisavam de nós, fiquei com medo. Liguei-lhe: 'Preciso de ti'. Respondeu: 'Quando?'. Eu: 'Amanhã e todos os dias na coordenação e na regie no meu auricular'", relatou, referindo que o colega e amigo disse que podia contar com ele e assim se manteve até aos dias de hoje.

"Não só veio como nunca mais se foi embora e coordena de uma forma brilhante 'A Nossa Tarde'. Gosto de ser a pessoa com quem ele desabafa sobre tudo o que o entristece e gosto de ser a pessoa com quem mais se ri também. Pensamos televisão da mesma exata forma crua, emotiva e aliciante - estamos sempre de acordo - e é uma alegria tê-lo na minha vida", destacou ainda Tânia Ribas de Oliveira.

"Está feliz na sua vida pessoal, e vai ter uns lindos 42 anos! 'Conta comigo'. Parabéns, Serginho", rematou.

