Mark Ruffalo contou uma grande história sobre um acontecimento passado da sua vida.

Durante uma conversa recente no podcast 'Smartless', de Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, Ruffalo revelou que há mais de 20 anos, quando a sua mulher, Sunrise Coigney, estava na fase final da gravidez do seu filho Keen, ele sonhou que tinha um tumor cerebral, algo que de facto se veio a revelar uma verdade.

De acordo com o ator, ele ainda tinha uma semana de filmagens de 'The Last Castle', com James Gandolfini e Robert Redford, quando acordou "desse sonho maluco". "Sabem, não era como qualquer outro sonho que já tive”.

“Foi assim, 'Tu tens um tumor cerebral'. Não era nem uma voz", lembrou Ruffalo. "Era puro conhecimento: 'Tu tens um tumor cerebral e precisas de lidar com ele imediatamente'".

Apesar de não ter nenhum sintoma anterior além de uma infeção no ouvido, o ator disse que sentiu uma "sensação de desgraça" tão grande que decidiu ir ao médico, e este submeteu o ator a alguns exames.

“A enfermeira chamou o médico e eu pude ouvi-los a conversar na outra sala, e ela simplesmente entrou e parecia um zombie", disse Ruffalo. "E disse: 'Tem uma massa atrás da orelha esquerda do tamanho de uma bola de golfe e não sabemos o que é. Não podemos dizer até que seja feita uma biópsia", contou.

Como a mulher estava prestes a dar à luz, Ruffalo disse que decidiu esperar para lhe contar. O tumor, felizmente, revelou-se benigno e o ator finalmente contou à mulher o que se passava, uma semana depois de o filho ter nascido.

"Quando contei isto à Sunny, primeiro ela pensou que eu estava a brincar", disse Ruffalo. "E depois ela começou a chorar e disse: 'Eu sempre soube que tu ias morrer jovem".

A cirurgia para remover a massa tinha 20% de hipóteses de "matar" o nervo do lado esquerdo do rosto e 70% de probabilidades de perder a audição no ouvido esquerdo, disse ainda Ruffalo no podcast.

