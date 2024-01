Sara Sampaio está de luto pela morte do seu patudo, como comunicou numa emotiva publicação que fez na sua página de Instagram.

"Estou de coração partido, e tu acabaste de levar um grande pedaço dele contigo. Estas últimas 35 horas foram as 35 horas mias terríveis da minha vida. Não tenho palavras para a dor que sinto ao perder-te", começou por desabafar.

"Foste o 'melhor', o meu doce menino, o cão mais engraçado que já conheci", destacou, afirmando também que o patudo a "salvou de várias maneiras".

"E por isso sou eternamente grata por ter sido tua mãe. Sei que agora estás em paz mas já sinto tanto a tua falta. Tenho medo de voltar para casa. Quem é que me vai trazer um brinquedo ou um chinelo sempre que chegar a casa? Ou quem é que me vai acordar às 7h todos os dias a exigir comida? Até vou sentir falta de fazeres xixi nos tapetes", acrescentou, falando do "melhor amigo".

"[...] Sou abençoada por ter passado a última semana a abraçar-te sem parar e mesmo que a dor seja inimaginável, percebi que tinhas de partir. Agora és um anjinho", escreveu ainda. Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: É oficial! Sara Sampaio assume namoro com filho de Jack Nicholson