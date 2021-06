Mark Hoppus, da banda Blink-182, anunciou esta quarta-feira que está a lutar contra um cancro.

No Instagram, o músico, de 49 anos, publicou uma fotografia em que se mostra a receber tratamento e disse: "Olá, sim. Um tratamento para o cancro, por favor".

De acordo com o Page Six, a imagem foi rapidamente eliminada das stories, mas houve quem conseguisse guardá-la e publicá-la de novo nas redes sociais.

Horas depois, o artista confirmou a notícia no Twitter. "Nos últimos três meses tenho feito quimioterapia para o cancro. Tenho cancro. É uma m****, estou com medo e, ao mesmo tempo, sou abençoado com médicos, familiares e amigos incríveis para me ajudarem a superar isto", disse.

"Ainda tenho meses de tratamento pela frente, mas estou a tentar manter-me otimista e positivo", acrescentou. "Mal posso esperar para me ver livre do cancro e ver-vos a todos num espetáculo em breve. Amo-vos a todos", completou.

