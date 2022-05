Nasceu em Appenzell, na Suíça, mas tem um carinho especial por um dos arquipélagos portugueses. Marius Bear, rival de Maro na semifinal desta noite do Festival Eurovisão da Canção, é fã da Madeira. "Estive lá uma vez, há uns anos, para fazer surfe e BTT. Eu gosto muito de bicicletas de montanha e descobri lá trilhos muito interessantes. Adorava voltar lá e sou capaz de regressar à Madeira ainda este verão", admite o cantor e compositor de 29 anos.

"Boys do cry" é o nome da balada emotiva que defende esta noite no palco do PalaOlimpico, em Turim, em Itália. "Isto é de loucos. É tanta gente à nossa volta que até parece que querem arrancar um bocado de nós. Mas estou muito contente por estar aqui. Não me sinto nada cansado", confidenciou em declarações exclusivas ao Broader/SAPO Lifestyle durante o desfile na passadeira azul durante a cerimonia de abertura do concurso de canções.

O apuramento para a gala final de sábado não é garantido mas Marius Bear ainda não perdeu a esperança de integrar o espetáculo mais apetecido. "Gostaria muito de lá estar mas, desde que a mensagem da minha canção passe, já fico satisfeito. Não é a canção típica da Eurovisão mas, se as pessoas a entenderem, chegarei à final", desabafa. Apesar de promover a igualdade de género ao defender que os rapazes também podem chorar, o artista suíço garante que o tema, que escreveu em parceria com o compositor Martin Gallop, não é autobiográfico, até porque costuma verter lágrimas com facilidade.

"Ultimamente, tenho chorado mas é de alegria, mas vamos ver o que acontece na terça-feira à noite [hoje]. Se não ganhar, sou capaz de chorar. Mas, mesmo que fique triste, depois volto a ficar contente. Pelo sim, pelo não, votem em mim", pede o representante das cores da bandeira helvética. Apesar de ter estudado mecânica, é na música que Marius Bear tem feito carreira nos últimos seis anos. Antes de lançar os primeiros trabalhos, atuava nas ruas de várias cidades suíças.