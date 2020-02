Esta quinta-feira, dia 13, uma das convidadas do programa '5 Para a Meia Noite' foi Marisa Liz. A cantora tem sido notícia nos últimos tempos devido aos rumores de que estaria numa relação romântica com Áurea, com quem lançou um trabalho.

Ora, confrontada com o assunto por Filomena Cautela, a vocalista dos Amor Electro aproveitou desde logo para colocar um ponto final nos mesmos.

"Eu não gosto de mulheres, apesar do que acham", garantiu, visivelmente incomodada com o assunto.

"Não é verdade", respondeu quando questionada se tinha um relacionamento com Áurea.

