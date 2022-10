Marisa Liz completou 40 anos no passado sábado, data que celebrou com aqueles que lhe são mais próximos numa festa. Recordando precisamente a comemoração, a cantora fez uma publicação na sua conta de Instagram em jeito de balanço do que aconteceu.

"Não podia deixar passar sem agradecer às minhas grandes amigas, amigos, família e a todos os que se lembraram de me fazer mais feliz", começa por dizer.

"Tive a festa do ano! Tive uma noite de amor recheada de abraços, carinhos e muita alegria! Tive uma noite de surpresas e de presentes que vieram do coração. Demorei dois dias a recuperar, mas também já tenho 40…", brinca.

"Obrigada a todos os que de uma forma ou de outra, perto ou longe, demonstraram a sua amizade. Obrigada pelos vídeos, mensagens e gestos que me deixaram o coração quentinho. Não podia pedir mais nada! Não preciso de mais nada quando tenho uma rede de segurança e apoio que nunca irei conseguir retribuir da forma certa. Obrigada é pouco mas o que sinto é muito", diz ainda.

Veja a publicação completa:

