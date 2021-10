Está prestes a terminar a novela 'Bem Me Quer', dos serões da TVI, e Marisa Cruz assinalou o fim do projeto com uma mensagem de despedida à sua personagem, Carolina.

"Quase a despedir me da minha Carolina. Mulher de ambição desmedida, que nunca olhou a meios para atingir os seus objetivos, sempre cheia de esquemas e mentiras, capaz de tudo para conseguir o que quer. Foi um grande desafio aceitar e até perceber o porquê dela ser assim, posso dizer que me entreguei de corpo e alma a esta mulher", afirmou.

Na mesma mensagem, a atriz deixou ainda uma palavra de agradecimento à equipa que a acompanhou durante os longos meses de gravações: "Agora que a viagem está a terminar, quero dizer o quão grata me sinto por ter a oportunidade de fazer parte desta história. Obrigada a esta equipa incrível por todo o apoio, carinho e paciência nos momentos mais desafiantes".

