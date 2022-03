Mário Jardel é o protagonista do próximo 'Conta-me'. O antigo jogador de futebol foi entrevistado por Manuel Luís Goucha, tal como revela o apresentador através da sua conta oficial de Instagram.

Goucha assegura que todas as perguntas foram colocadas, "até sobre o facto de ter entrado na política brasileira e ter sido suspeito de vários delitos".

As respostas "sinceras" são reveladas no próximo sábado, depois do 'Jornal da Uma', "numa conversa crua".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Luis Goucha (@mlgoucha)

Leia Também: Ana Sofia Martins recebe declaração de David Fonseca e fica em lágrimas