Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento da TVI, e Mário Ferreira, maior acionista da Media Capital, estiveram reunidos esta sexta-feira, dia 20 de janeiro. As fotos do encontro, no entanto, foram publicadas por ambos como forma de antecipação a um... paparazzi.

No Instagram, Mário explicou o sucedido. "A trabalhar como sempre, mas desta feita temos um fotógrafo da concorrência à porta com uma teleobjetiva escondida. Achamos que deveríamos facilitar o trabalho e antecipamo-nos com esta foto. Celebramos muito em breve e com muita classe os 30 anos da TVI", pode ler-se na legenda da imagem de ambos.

Cristina, por outro lado, escreveu "que venham os 30 anos da TVI".

Leia Também: Sónia Tavares: "É preciso ter cuidado com os discursos motivacionais"