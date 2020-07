Marina Ruy Barbosa viveu uma data muito especial esta terça-feira, 30 de junho. A atriz brasileira completou 25 anos, como fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Apesar da pandemia, a artista não deixou de festejar a data e as comemorações foram realizadas no meio da natureza, como pode ver nas recentes imagens que publicou na rede social.

Entre as imagens é possível ver a mãe de Marina, Gioconda Ruy Barbosa, e ouvir a voz do marido, Alexandre Negrão, com quem está casada desde 2017. Veja abaixo:

Para celebrar esta data, reunimos algumas imagens de Marina Ruy Barbosa.

