Os representantes de Marília Mendonça fizeram um comunicado esta segunda-feira, 8 de novembro, a explicar as informações erradas que foram transmitidas na sexta-feira, 5 de novembro, dia do trágico acidente de avião que roubou a vida à cantora brasileira e a quatro membros da sua equipa.

Na altura foi divulgado que os passageiros tinham sobrevivido, algo que não se verificou.

"Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral", lê-se no comunicado.

Notou-se ainda que foram recuperados da aeronave diversos pertences da artista, nomeadamente um "caderno de composição, três telemóveis, uma viola dentro da capa e a mala de viagem vermelha da cantora".

