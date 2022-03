Desde a sua entrada no 'Big Brother Famosos', Marie tem feito diversas revelações acerca da sua vida pessoal. Recentemente, numa conversa com Nuno Graciano e Mafalda, a jovem influenciadora digital confessou que houve uma altura da sua vida em que estava obcecada com dietas e o efeitos dos alimentos no corpo, tendo experimentado diversas dietas.

"Tinha um tio meu que estava super doente e eu acordava a meio da noite - isto era mesmo assustador - com ele a esganar-me a dizer que só eu o podia salvar. Achava que a comida é que o estava a fazer ainda mais doente e comecei a ter medo de tudo", referiu, conforme poderá ver.

Numa outra ocasião, Marie revelou igualmente que foi levada pela mãe a diversos psicólogos devido à sua maneira de se vestir: Marie confessa. "Cheguei a ter 5 psicólogos diferentes ao mesmo tempo"