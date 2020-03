Neste momento difícil vivido em todo o mundo com a pandemia do novo coronavírus, o marido de Manuel Luís Gocuha, Rui Oliveira, decidiu partilhar na sua página do Instagram um vídeo do Papa Francisco com uma mensagem de esperança.

"Nunca tenham medo. Deus é mais bom do que todas as nossas misérias e gosta muito de nós. Ide em frente e nunca se afastem da mãe. Como uma criança que está junto da sua mãe e se sente segura, assim também nós ao lado da virgem nos sentimos muito seguros. Ela é a nossa garantia. E finalmente quero dar-vos um concelho. Nunca deixem o rosário [terço]. Rezem o terço, como ela pediu", ouve-se o Papa dizer no referido vídeo.

Ao partilhar o mesmo na rede social, Rui Oliveira apenas escreveu na legenda da publicação: "Neste momento difícil para todos, resta-nos a fé e acreditar".

