Rui Oliveira esteve à conversa com Júlia Pinheiro, entrevista que vai para o ar esta sexta-feira, 3 de junho, no programa 'Júlia', da SIC.

Na sua página de Instagram, a apresentadora partilhou um vídeo onde promove a entrevista.

Nas imagens, Rui Oliveira fala da relação com Manuel Luís Goucha. "Deixei de ser uma pessoa anónima. Agora, eu não tenho que ser um apêndice do Manuel Luís. E ser o marido do Goucha, que é Rui Oliveira. Portanto, eu sou Rui Oliveira, também marido de Manuel Luís Goucha, que é completamente diferente", partilhou.

