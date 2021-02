A luta de Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, contra um cancro no pescoço tem sido relatada na página de Instagram do próprio e esta quarta-feira, dia 10, foram as boas notícias que tomaram conta da rede social.

Depois de uma longa batalha, o empresário, de 55 anos, afirmou que se encontra em período de remissão.

"Realizei os meus exames de controlo de sangue e imagem, notícia excelente: de acordo com o meu oncologista, não há mais sinais do cancro", escreveu.

As palavras de Alexandre Correa despertaram uma onda de empatia e carinho na caixa de comentários. Veja abaixo a publicação.

