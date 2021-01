O marido da estrela da Broadway Rebecca Luker, o ator Danny Burstein, falou sobre a morte da companheira ao The Hollywood Reporter.

Rebecca morreu de complicações da esclerose lateral amiotrófica (ELA), no dia 23 de dezembro, aos 59 anos, apenas 13 meses depois de ter sido diagnosticada com a doença, no final de 2019.

“Há um vazio”, escreveu Burstein sobre a morte da atriz e cantora, recordando a falecida companheira como uma mulher "bonita, engraçada, sexy, forte, teimosa e brilhantemente talentosa".

O ator disse que a doença da mulher foi diagnosticada depois de esta ter começado a sentir fraqueza nos tornozelos e pés. Na altura fez uma cirurgia e achavam que o problema de saúde ficaria "resolvido". "Mas toda a perna dela começou a piorar", lembrou.

Luker, com quem se casou em 2000, começou a perder a mobilidade. "Quando deixou de mover as mãos, ela gritou de frustração", recordou.

"Ela lutou tanto e segurou cada músculo durante todo o tempo que o seu corpo conseguia permitir", escreveu. "E apesar do corpo falhar de forma tão óbvia, ela ainda estava esperançosa. Os médicos disseram que ela tinha um tipo de ELA lento. Mas, obviamente, enganaram-se", acrescentou, referindo que a doença evoluiu "rápido".

"Mas continuava esperançosa que algum novo medicamento experimental chegasse e salvasse a sua vida. Ela continuava e dizia: 'Vejo-me a envelhecer, a ser uma mulher velha. Sei disso'", continuou.

Burstein disse ainda que Luker aceitou a possibilidade de morrer duas semanas antes de ter partido, tendo rejeitado a sugestão do médico de fazer uma traqueotomia que - embora a ajudasse a respirar - a teria impedido de falar ou engolir.

"Se ficar sem a voz, não sei quem sou. A minha voz é tudo o que sou", disse na altura a atriz, como recorda o companheiro.

Luker acabou por perder "duas coisas que amava mais do que tudo: a capacidade de falar e de saborear a comida". "Se não podia fazer as coisas que mais amava, então estava pronta para partir", disse. "Ela lutou tanto durante tanto tempo. E não reclamou, manteve-se positiva e gentil até ao fim", destacou.

Burstein foi capaz de partilhar as últimas palavras com Luker, escrevendo que "disse a ela que tinha sido a esposa mais incrível, uma mãe maravilhosa para os seus filhos, e que deixou o mundo num lugar melhor por causa da sua música e da sua beleza".

"Ela ouviu-me. Sei que sim. Os seus olhos focaram-se em mim. Tentou responder enquanto as lágrimas corriam pelo meu rosto e ela conseguiu reconhecer o que eu disse com um puxão repentino de ar do fundo da sua garganta - que deve ter consumido cada grama de força que tinha", contou o ator.

Danny Burstein explicou ainda que foi muito acarinhado durante toda esta batalha, e que houve um grupo de "25 amigos que estiveram sempre presentes, 24 horas por dia, sete dias por semana, durante meses, de forma rotativa".

"Desde que a Becca morreu que a demonstração de apoio e amor continuam", acrescentou.

