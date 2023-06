O primeiro fim de semana do verão foi repleto de aventuras e diversão para Mariana Patrocínio. A irmã de Carolina Patrocínio fez um balanço destes dias de descanso marcados por momentos em família, mas também de aventura, uma vez que assistiu ao RedBull show Run.

"Primeiro fim de semana do verão: adrenalina máxima no RedBull show Run e o clássico arraial do Restelo… tudo entre mergulhos", escreveu Mariana na legenda da publicação.

Vale notar que também Carolina Patrocínio não faltou ao evento.

